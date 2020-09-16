FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisi 2 sanığa etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski askeri lise öğrencisi 2 sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.F.K. ve A.İ. ile avukatları katıldı.

Sanık Ö.F.K, savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Emniyetteki ifadesinde ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunduğunu belirten Ö.F.K, "Bu ifadem ve teşhisim doğrudur. Ortaokul son sınıfta okurken örgüt mensubu kişilerle temasım oldu. Örgüte ait evlere lise sınavlarına hazırlanmak için gittim. Anadolu lisesini kazanmama rağmen FETÖ üyesi 'Yiğit' kod adlı kişinin yönlendirmesiyle askeri deniz lisesi sınavlarına girdim ve kazandım. Askeri okulda örgüt mensuplarıyla irtibatım devam etti. Bana örgüt içerisinde 'Yusuf' kod adı verildi. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık A.İ. de önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu dile getirerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edilmesi, sanıkların mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan önce 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum ettiği Ö.F.K. ve A.İ'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22'şer güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.