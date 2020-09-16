Karantinayı delip Aksaray'dan otobüse bindi, Sakarya'da yakalandı

Karantinada olması gerekirken Aksaray'dan otobüse binen ve Sakarya'da ekiplerce yapılan denetimlerde karantinayı deldiği tespit edilen şahıs, şehirde ilk karantina cezalısı oldu. KYK yurduna yerleştirilen ve 9 gün boyunca yurtta kalacak olan kişi tüm masraflarını kendisi karşılayacak.

İçişleri Bakanlığı, bir süre önce yayınladığı yeni genelgeyle karantinayı delen korona hastalarının KYK'da karantinada olacağını ve tüm masraflarını kendisi ödemek zorunca kalacağını açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre, korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Ö.A. isimli kişi, Aksaray'dan otobüse bindi. TEM Otoyolu Sakarya girişinde polis uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan denetimlerde test sonucu pozitif çıkan Ö.A. isimli işçinin karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Karantinayı delen şahıs, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Sakarya Yurdu'na yerleştirildi. Burada 9 gün kalacağı öğrenilen şahsın, tüm masraflarını da kendisinin karşılayacağı öğrenildi.