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Vaka sayısı bugün de 1700'ün üstünde

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu.
 16 Eylül 2020 20:20
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Vaka sayısı bugün de 1700'ün üstünde

Sağlık Bakanlığı 16 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi.

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Memurlar.Net
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