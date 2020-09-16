Vaka sayısı bugün de 1700'ün üstünde
|16 Eylül 2020 20:20
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Sağlık Bakanlığı 16 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi.
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