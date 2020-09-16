Yetiştirdikleri tıbbi aromatik bitkiler kadınlara kazanç oldu

halkına ekonomik katkı sağlanması için Muğla'da çalışma yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Muğla'da yürütülen projeler dahilinde Muğla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İŞKUR ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce iş birliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda bugüne kadar çok sayıda kadına, tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin yetiştirilmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması eğitimi verildi.

İki haftalık eğitimlerini tamamlayan kadınlar, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yine kadınlar tarafından oluşturulan lavanta, defne, Anadolu ada çayı, İzmir bilyeli kekik ve defne tarlalarını gezerek ürünleri yerinde görüyor.

Kadınlar, aromatik yağ çıkarma ve işleme tesisini gezerek bitkilerden elde edilen ürünleri inceliyor.

"Kadınlar bu işi en güzel şekilde yapacak"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, tarımsal kalkınmanın sağlanması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla kadın çiftçilere eğitim verildiğini söyledi.

Aynı köyde yaşayan kadınların bir araya gelerek eğitim almak istediklerini aktaran Saylak, en son bu şekilde 24 kadına eğitim verildiğini dile getirdi.

Muğla'nın zengin bitki çeşitliliği ve florasıyla kadınlara önemli bir istihdam olanağı sağlanacağını anlatan Saylak, "Muğla'yı bu işin başkenti yapma iddiamız, hayalimiz var. Bu zenginliğe Muğla sahip. Kentte her türlü ürünün yetiştirilmesi olanağı var. Kadınlarımız bu işi en güzel şekilde yapacak. Önümüzdeki yıllarda Muğla tıbbi ve aromatik bitkilerin başkenti olacak." dedi.

"Susuz topraklarda üretim yapıyoruz"

Fethiye ilçesinde lavanta ve ada çayı üretimi yapan Nebile Olgun, İncirköy Mahallesi'ndeki susuz topraklarda tıbbi ve aromatik bitki üretimi yaptığını söyledi.

Üretime ilk kekik hasadıyla başladığını anlatan Olgun, sonraki yıllarda Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünün sağladıkları olanaklarla kekik, lavanta, ada çayı ekmeye başladığını, çok iyi ürün aldıklarını ifade etti.

Ürünlerinin yetişmesiyle bölgeye çok sayıda fabrika kurulmaya başlandığını belirten Olgun, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizi çiçek olarak da yağını çıkarıp da satıyoruz. Çok büyük bir talep var. Ben bu çalışmaya başladıktan sonra, mahallemizdeki çok sayıda kadın bu işi yapmaya başladı. Biz kadınlar olarak bir araya gelerek kooperatif kurmak için çalışma başlattık. Önümüzdeki dönemde bu ürünlerden kolonya, parfüm, krem ve yağ çıkaracağız. Köyümüzde su olmadığı için aromatik bitkilere çok elverişli. Hedefimiz, bu ürünlerden tarlalarda oluşan güzel görüntülerle turizmi de başlatmak. Tüm kadınlar tarlada yeniden görüp bu bitkileri tanısın, ürünleri eksin ve ülke ekonomisine katkı sağlasın."