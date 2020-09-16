Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerine ve TBB'ye şükran borçluyuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ön safında yer alan sağlık emekçilerine ve onların haklarını savunan Türk Tabipleri Birliğine şükran borçlu olduklarını bildirdi.
|16 Eylül 2020 22:14
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ön safında yer alan sağlık emekçilerine ve onların haklarını savunan Türk Tabipleri Birliğine şükran borçlu olduklarını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliğine şükran borçluyuz. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.
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