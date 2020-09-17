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Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken 3 kişi ise ev hapsine alındı.
|17 Eylül 2020 09:20
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KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken 3 kişi ise ev hapsine alındı.
Edinilen bilgiye göre Kartepe'de M.Y.adlı engelli kadının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç., ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslara ise ev hapsine alındı.
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