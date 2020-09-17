Hastane önünde tabancayı çıkarıp tehdit etti
|17 Eylül 2020 09:43
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Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi.
İmamoğlu ilçesinde yaşayan Orhan Karataşlı, gece saatlerinde kalbinden rahatsızlanan babasını Adana Şehir Hastanesi'ne getirdi. Babası doktor gözetiminde olduğu sırada dışarıya hava almaya çıkan Karataşlı'nın yanına gelen Zekiye Ç., gence soru soracakmış gibi yaklaşıp, çantasındaki ruhsatsız tabancayı çıkarttı. Zekiye Ç.'nin tabancayı başına doğrultup, küfür ettiği iddia edilen Karataşlı, o anki korkuyla hastane polisinin odasına kaçtı.
Karataşlı'nın tanımadığı bir kadının kendisine tabanca doğrulttuğunu ve küfür ettiğini söylemesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, kadının peşine düştü. Hastane bahçesinde tespit edilen kadın, hastane polis noktasına getirilerek, çantasını açması istendi. Çantasında ruhsatsız tabanca ve 4 mermi bulunan Zekiye Ç., gözaltına alındı.
Alkollü olduğu belirlenen Zekiye Ç.'nin, kendisini erkek şiddetinden korumak için silah taşıdığını söylediği öne sürüldü. Şüphelinin, Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki sorgusu sürerken, silahın namlusundaki Orhan Karataşlı ise kadından şikayetçi olmadığını söyledi.
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