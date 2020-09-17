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Özel eğitim öğrencileri için her ile bir anaokulu kuruldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Daha önce sadece 28 ilde olan özel eğitim anaokulu, 53 ilde yeni açtığımız anaokullarıyla 21 Eylül itibarıyla artık 81 ilde de hizmet verecek
 17 Eylül 2020 11:10
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Özel eğitim öğrencileri için her ile bir anaokulu kuruldu

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel gereksinimli çocuklara hizmet veren anaokulu sayısı artırılarak, her ile en az bir özel eğitim anaokulu kuruldu ve bu anaokullarının sayısı 110'a yükseltildi.

Bakanlık, özel eğitim anaokulları, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açmaya devam ediyor. MEB, bu çerçevede 2019'da 28 ilde 52 olan özel eğitim anaokulu sayısını artırma çalışmaları kapsamında mart ayında başlattığı yeni çalışma ile tüm illerde kurma kararı almıştı.

Bakanlığın bu çerçevede yürüttüğü çalışmalar tamamlandı ve 81 ilde özel eğitim anaokulu kuruldu. Ayrıca illerin durumuna göre özel eğitim anaokulu sayısı da artırıldı. Bu sayede 28 ilde 52 olan özel eğitim anaokulu sayısı artırılarak, her ilde bir anaokulu olacak şekilde düzenlendi ve özel eğitim anaokulu sayısı da 110'a çıkartıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özel eğitimde sunulan hizmetin kalitesi kadar erişilebilirliğinin de önemli olduğuna işaret etti.

Özer, Bakanlık olarak bir taraftan verilen hizmetin kalitesini artırırken diğer taraftan bu hizmetlere 81 ilde vatandaşların kolayca erişmesini istediklerine dikkati çekti.

- Özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan il kalmadı

28 ilde hizmet veren özel eğitim anaokulu hizmetini 81 ile çıkartmak üzere mart ayında yeni bir çalışma başlattıklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımız tamamlandı. Daha önce sadece 28 ilde olan özel eğitim anaokulu, 53 ilde yeni açtığımız anaokullarıyla 21 Eylül itibarıyla artık 81 ilde de hizmet verecek. 81 ilimizde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da 81 ile çıkarttık. Böylece özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış oldu. Diğer taraftan özellikle büyükşehirlerimize ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını artırdık. Tüm bu çalışmalar sonunda 81 ilde 110 özel eğitim anaokulu hizmet vermeye başladı. "

Anadolu Ajansı
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