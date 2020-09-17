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Bir ilimizde 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi
 17 Eylül 2020 12:10
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Bir ilimizde 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi

Amasya İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma kısıtlaması getirdi.

Amasya'da korona virüse karşı tedbirler artırılarak denetimler devam ediyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kapalı pazar yerinde korona virüs denetimi yaptı. Pazar girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Vali Masatlı da ateşi ölçülerek pazara alındı. Vali Masatlı, vatandaşları tek tek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Vatandaşların ise kurallara uyduğu görüldü.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Masatlı, "Tüm illerimizde 'Hepimiz İçin Sağlık İçin' mottosuyla denetimler yapıyoruz. Bugün de Amasya'mızın kapalı pazar yerindeyiz. Buradaki satıcıları hem de burada alışveriş yapan vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıyoruz. Bu salgını hep beraber toplumsal bir diyalogla, toplumsal bir mutabakatla inşallah def edeceğiz ve özlediğimiz sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız. İlimizle ilgili gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gerek gençlerimiz için, gerekse özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerle ilgili tedbirlerimiz var. Şu anda çok şükür Amasya'mızda gerek Sağlık İl Müdürümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruşlarıyla beraber sahada denetimlerimizi devam ettiriyoruz. İlimizi en iyi şekilde bu salgından korumak için gerekli çabayı gösterip, sonucu elde edeceğiz" dedi.

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlamasıyla ilgili de konuşan Vali Masatlı, "Bunu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da alıp, deklare ettik. İnşallah büyüklerimiz de bizi anlayışla karşılayacaklardır. Önemli olan onların sağlığıdır. Onlar bizim için bir değerdir. Bu değeri korumak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Denetimlerin sonunda toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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