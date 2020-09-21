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Ziya Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak "Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik" dedi.
 21 Eylül 2020 13:28
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Ziya Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak kişisel İnstagram hesabında değerlendirmede bulundu.

Söz konusu paylaşımında '#yaşasınokulumuz' etiketini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku, istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara. Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, 'Her şey yolunda mı çocuklar?' diye sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla.
Ankara'daki okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hocam.' dediler. Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik."
Memurlar.Net
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