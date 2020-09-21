YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde
YÖK'ün sosyal medya hesabından, Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
|21 Eylül 2020 21:52
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.
YÖK'ün Twitter hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın geçen hafta University World News'da (UWN) yayımlanan 'Planning ahead for post-pandemic HE with a hybrid future' başlıklı makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı."
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