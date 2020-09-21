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YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde

YÖK'ün sosyal medya hesabından, Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
 21 Eylül 2020 21:52
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YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.

YÖK'ün Twitter hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın geçen hafta University World News'da (UWN) yayımlanan 'Planning ahead for post-pandemic HE with a hybrid future' başlıklı makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı."
Anadolu Ajansı
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