1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her şeye yeteriz... Dünyanın her yerinden hasta geliyor

SABAH, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen pandemi hastanelerinin kapılarını araladı. Korona cephesinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının nöbetlerine ortak oldu
 29 Eylül 2020 08:16
+Aa- Yazdır
Her şeye yeteriz... Dünyanın her yerinden hasta geliyor

Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadele ile dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Özellikle salgının en çok hissedildiği İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaa edilen pandemi hastaneleri 3.5 ay gibi kısa bir sürede parmakla gösterilen hastaneler arasına girdi. Biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında hizmet veren iki salgın hastanesi, hem kovid-19 vakalarına uyguladığı başarılı tedaviler hem de sağlık turizmindeki başarısı ile adından söz ettiriyor.

SABAH, 3.5 ay önce açılan salgın hastanelerine girdi ve sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki mesailerine ortak oldu. Burası diğer hastanelerin yoğun bakım servislerinden çok farklı. Çünkü hastalar tek kişilik odalarda. Hasta odalarına yüksek korumalı negatif basınçlı alanlardan geçilerek, giriliyor. Bu da sağlıkçıların bu hastalığa yakalanmalarını önlüyor.

Yoğun bakımdaki hastalarının nabız, tansiyon ve oksijen seviyeleri an be an monitörden takip ediliyor. Aylardır koruyucu tulum giyip, kat kat maske takıp, siperliklerin altından çalışan sağlık görevlilerinin yaşadıkları zorluklara tanıklık ettik. O koruyucu ekipmanların içinde çalışmak hiç kolay değil. Bir dakika bile geçmeden terlemeye başladık. Onlar gün boyunca kendilerini bu kıyafetlerle korumak zorundalar. Her iki hastanenin başhekimleri tedavi gören hasta sayıları ve uyulması gereken kurallarla ilgili şunları söyledi:

DOLULUK YÜZDE 30'LARIN ALTINDA

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit: Vaka sayıları artıyor diye endişelenmeyin. En kötü senaryoya bile hazırlıklıyız. Şu anda doluluk oranımız yüzde 30'larda. 10 Haziran'da açıldık. O günden bu yana 3 bin 500 kişiyi yatarak tedavi ettik. Bunun 200'ü yoğun bakım hastasıydı. Şu anda hepsi yoğun bakım odasına çevrilebilme özelliği olan bin 8 yataklı hastanemizde 300 yatan hasta var. 436 yoğun bakım yatağının sadece 30'unda hastamız var. Günlük 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti veriyoruz. Bu hastaların bin 200-bin 400'üne PCR (koronavirüs testi) yapıyoruz.Son günlerde risk grubundaki hastalar yani kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üzerindeki hastalarda artış var. Ve yoğun bakımda genç hastaların sayısı arttı. İstanbul'da en kötü senaryoya hazırlıklıyız. Beklenen en kötü senaryo ekim-kasım aylarında grip vakalarının artması ve Kovid-19 ile karıştırılması. Maske, mesafe ve hijyen kuralı gribin de bulaşmasını önleyecek. Biz Kovid- 19 ile ilgili tedavilerin kitabını bile yazdık.

EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: İstanbullular, 'Kovid -19 vakaları artıyor, yeterli yatak ve yoğun bakım kapasitesi var mı' diye düşünmesin. Şu anda doluluk oranımız yüzde 50'inin bile altında. Rakamlar düşüyor. Her şeye yeteriz. İstinye, Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Bağcılar Devlet Hastaneleri'nin yanı sıra başka hastanelerden de peyderpey hastaları buraya çekiyoruz. 110 yabancı hasta hastanemizde tedavi oldu. 3 ayda koronavirüs şüphesiyle 55 bin kişi kontrol amacıyla hastanemize başvurdu. Yatan hasta sayısı 270. Şu anda 432 kapasiteli yoğun bakımımızda 25 hastamız yatıyor. Bunların da sadece 5'i entübe (solunum cihazına bağlı) edilmiş durumda. Herkesin gönlü rahat olsun. En kötü senaryoya bile hazırız.

15 ÜLKEDEN 29 HASTA GELDİ

Pandemi hastanelerinde İngiltere, Almanya, İran, Makedonya, Cezayir, Bosna Hersek, Kazakistan, Kuveyt ve Azerbaycan vatandaşı hastalar da koronavirüs nedeniyle tedavi gördü. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde İngiltere, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 29 yabancı hasta tedavi oldu. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ise 110 yabancı hasta tedavi gördü.

GÜL KİREKLO
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü iki kez yenen doktor: Hastalığı geçirdim diye rehavete kapılmayın!
29 Eylül 2020 09:53		 Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotları
29 Eylül 2020 09:35
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
29 Eylül 2020 08:45		 Burun spreyi korona virüsün yayılmasını engelliyor!
29 Eylül 2020 08:23
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
29 Eylül 2020 07:57		 Mini mini birler maskeden muzdarip
29 Eylül 2020 07:29
Çakma ürün fenomenleri
29 Eylül 2020 07:18		 Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
29 Eylül 2020 07:05
İstanbul için sınav zamanı
29 Eylül 2020 06:35		 Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!
28 Eylül 2020 23:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı10:05 - Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!10:03 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı09:56 - Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı09:54 - Ece Üner'in Kim Kardashian'a yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu
09:53 - Koronavirüsü iki kez yenen doktor: Hastalığı geçirdim diye rehavete kapılmayın!09:50 - Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı09:48 - Ankara'da FETÖ'ye bylock operasyonu: 15 gözaltı09:44 - Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak09:37 - 'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı09:35 - Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotları
09:26 - Kreşte boğazına hamur kaçan Mukaddes'in ailesinden adli tıp raporuna itiraz09:20 - Gram altın güne hareketli başladı09:18 - Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu09:17 - Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor09:10 - Dolardan yeni zirve: 7,85 TL
08:56 - Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!
SiHA'lar 3. sınavı geçti
TV'de artık kamu spotu veya zorunlu yayın yazmayacak
PKK'yı cepheye sürdüler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Wuhan 3
arizona kertenkelesi 1
kim kardashian 3
Türkiyenin Azerbaycan'a desteği HDPyi rahatsız etmesi 3
tansiyon düşmesi 2
Yeşil 2
Çapakçur 1
gazoz kapağı biriktiren çocuk 2
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 5
Caligula 1
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam