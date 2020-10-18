Konutta yeni projelere pandemi ayarı

Pandemi sürecinin getirdiği alışkanlıklar, gayrimenkul yatırımlarının çehresini de değiştiriyor. Bahçeler, balkonlar, teraslar yeni konut projelerinin vazgeçilmezi olacak. Bahçeli evler, konutta geniş kullanılabilir alanlar da yeni dönemin getirilerinden. Bu yapılara sahip projeler ise, alanların daha verimli kullanımı, doğa ile daha yakın bir model oluşturma yoluna gidiyor. Özellikle beyaz yakalı çalışanların büyük bir kısmının pandemi ardından da uzaktan çalışmaya devam edeceği düşünülerek, evlerde ofis alanları da kurgulanmaya devam ediyor.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, ev sahibi olmak isteyen tüketicilerin önceliklerinin değiştiğini söyledi. Turgut Yazıcı, "Evlerin tercih edilirliklerinde balkon ve bahçe, kriterler olarak ön sıralara taşındı. Bundan sonra balkonun konut alımında en önemli kriterlere gireceğini düşünüyoruz. Artık aynı fiyatta iki evin balkonlu veya bahçe göreni daha çok tercih ediliyor, farkındalıklar değişti. Yeni projeler de pandemi ile birlikte değişen alışkanlıkları göz önüne alarak şekillenecek" dedi.

'Yasada yer almalı'

İmar Yasası'nda evlerin ve işyeri/ofislerin bahçe, balkon veya teras zorunluluğu olmadığını anlatan Turgut Yazıcı, şöyle devam etti:

"Ancak balkonlar yönetmelikte net alan içinde sayılmadığı brüt alan içinde hesaplandığı için özellikle pandemi etkisiyle artan talepten dolayı projelerde değer artışı sağlayacağı için yer almalı. Gayrimenkulünde balkonu olmayan ve balkon yaptırmak isteyen konut sahibi, gerekli izinleri alarak ve prosedürleri yerine getirerek balkon yapımını gerçekleştirebilir. İskanlı bir yapıda onaylanmış mimari projeye uymayan, izinsiz yapılmış herhangi bir inşaat kaçak sınıfına gireceğinden dolayı bu işlemi gerçekleştirmek için ilgili kanunlar kapsamında gerekli izinler alınarak ve müracaatların yapılması gerekli."

Kovid-19 salgını nedeniyle tüketicilerin ev alırken beklentileri değişirken bahçeli evler, dubleks daireler ve balkonlu evlere olan talebin 6 ay içinde yüzde 233 arttığı görüldü. Pandemi döneminde insanların bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe evler aramaya başladığına vurgu yapan ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, "Bu gayrimenkullerin satış fiyatları talebe bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 50 arasında artış gösterirken, kiralarda 3 kata varan artışlar yaşandı" dedi.

Yeşil kampanya başlattı

Sur Yapı, hayata geçirdiği 'Mis Gibi Hayat' adındaki kampanya ile tüm projelerinde dış mekanla bütünleşen fonksiyonel yönlerini öne çıkardığını açıkladı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Sur Yapı projeleri, az katlı mimari ve sürdürülebilir özel çevre düzenlemeleri ile pandemi sonrasında yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Kampanyamızla tüm projelerimizde ferahlığı, huzuru ve güveni içinde barındıran, pandemi döneminde yaşama uygun hale getirdiğimiz çevre düzenlemelerini ön plana çıkarıyoruz. Pandemi döneminde oluşan ihtiyaçlarla biz de projelerimizi tekrar gözden geçirme fırsatı yakaladık. Aslında planlamamız ve mimari fonksiyonlarımızla pandemi koşullarına çok da uygun projeler inşa ettiğimizi gördük. Üzerine koyduğumuz yeniliklerle birlikte yaşanabilir fonksiyonları anlatmak istedik ve bunu bir kampanya haline getirdik" diye konuştu.

Yeni konsepti: Multi Evler

Tahincioğlu Gayrimenkul tarafından hazırlanan 'Multi Evler' adı verilen model ile evlere ofis kimliği de kazandırılıyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Nidapark Küçükyalı'daki yeni etabımız 'Nidapark Küçükyalı Büyükada' hem konut, hem ofis, hem de konut/ofis olarak tercihe ve ihtiyaca göre kullanılabiliyor. Evlerdeki alanlar tek dokunuşla dönüşüyor. Mutfak resepsiyona, salon toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına, yatak odası çalışma odası oluyor. Çoklu fonksiyonlarla mekanı tasarladık" dedi.

Sağlıklı Ev sistemi

DAP Yapı, Çekmeköy'deki Ormanköy projesini hayata geçirirken bir 'sağlık kurulu' oluşturdu. Kurul tarafından oluşturulan kriterlerle 'Sağlıklı Ev' sistemi hayata geçirildi. Buna göre, kriterler şöyle:

"Asansör kullanmadan da çıkılabilecek yükseklikteki konut sağlıklıdır. Bina yüksekliği zemin+5 kat olacak. İkinci kriter balkon, teras ve bahçe içeriklerinden biri mutlaka sağlanmalı. Ormanla, doğayla iç içe olabilecek projelerin sağlığa olumlu etkileri var. Her dairenin havalandırma sistemi 'bağımsız' sağlanmalı. Beşinci ve son kriter ise 2019 yılında güncellenen en son deprem yönetmeliğine göre inşa edilmeli."