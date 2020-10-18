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Testleri tamamlanan S-400'ler Ankara'ya dönüyor

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan askeri araçlar Ankara'ya dönerken Samsun'dan geçiş yaptı.
 18 Ekim 2020 16:18
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Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan askeri araçlar Ankara'ya dönerken Samsun'dan geçiş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı. Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'ler, Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıktı. S-400'leri taşıyan askeri araçlar Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar.
İhlas Haber Ajansı
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