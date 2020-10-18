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'Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemilerimiz eşlik ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.
 18 Ekim 2020 17:42
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'Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemilerimiz eşlik ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni'ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.
DHA
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