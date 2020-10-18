Bakan Kurum'dan 'Türkiye Çevre Ajansı' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizde ilk kez Çevre Ajansının kurulmasını sağlayan düzenlememizle atık toplama konusunda en verimli uygulamalardan dünyada da yaygın olarak kullanılan Depozito İade Sistemi'nin etkinliğini tek bir merkezden, Çevre Ajansımızdan yöneterek artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, daha yaşanabilir bir çevre için attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini bildirdi.

Türkiye Çevre Ajansının kurulması, "Sıfır Atık" ve çevre dostu bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için AK Partili milletvekillerince TBMM'ye sunulan yasa teklifinin Çevre Komisyonunda kabul edildiğini hatırlatan Kurum, "Ülkemizde ilk kez Çevre Ajansının kurulmasını sağlayan düzenlememizle atık toplama konusunda en verimli uygulamalardan dünyada da yaygın olarak kullanılan Depozito İade Sistemi'nin etkinliğini tek bir merkezden, Çevre Ajansımızdan yöneterek artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, Depozito İade Sistemi ile yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarının atıklarının daha temiz bir şekilde toplanacağını, 3-4 yıl içerisinde atıkların yüzde 90'ının geri dönüşüme ulaştırılacağını ve her yıl en az 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önleneceğini bildirdi.

Çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturma misyonu bulunan Türkiye Çevre Ajansının sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüp ilgili paydaşlara destek vererek Sıfır Atık Projesi'ne önemli katkı sağlayacağını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını içeren yeni düzenlemeler elektrikli skuteri yasal bir zemine kavuşturdu. Artık akan trafikte kullanılabilecek elektrikli skuter, güvenli seyir için yaş ve hız sınırlamasına tabi olacak. Teklifte Karayolları Trafik Kanunu'na dahil edilen bisiklet yolları ve belirlenen yerlere gürültü bariyeri inşası maddeleri ile 2023 yılına kadar ulaşmak istediğimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu ile 60 bin metrekare gürültü bariyeri hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.

Yasa teklifinin Çevre Kanunu'na ilişkin önemli düzenlemelerinde ise atık yönetim sorumlusu, motor yağlarının yönetimi, eko etiket ve çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezaları hususlarının kapsamlarını da genişletiyoruz. Çevrenin korunması ve kaynak verimliliği için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık ve tüm çevre projelerimizin ardından yeni düzenlemelerin geleceğimize daha iyi bir dünya bırakma hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum."

Bakan Kurum, yaşanabilir çevre hedefleri dahilinde geliştirilen düzenlemenin Çevre Komisyonu'ndan geçtiği gibi yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'ndan da geçerek yasalaşmasını ümit ettiklerini belirterek, başta milletvekilleri olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını sundu.