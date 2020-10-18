Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun yaşamını yitirdi.
|18 Ekim 2020 21:49
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