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Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun yaşamını yitirdi.
 18 Ekim 2020 21:49
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Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Türk basının usta ismi, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun yaşamını yitirdi.
Memurlar.Net
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