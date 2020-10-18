Sağlık Bakanı Koca'dan 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna cevap
|18 Ekim 2020 23:28
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Soru cevapta, üniversitelerin açılıp açılmayacağı da yer aldı. İşte söyleşinin ilgili bölümü:
Cüneyt Özdemir: Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin de açılabileceğini söyledi. Açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahretin Koca: Üniversiteler için, geçen Çarşamba da söylemiştim, Bilim Kurulunda da konuşulmuştu. Özellikle Milli Eğitim okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte, kademelendirmeyle birlikte, seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda açılan bu sınıflarla ilgili, salgındaki gelişimi, o yaş grubundaki enfeksiyon oranının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veyahut öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabiki okullar açılmış olacak, ama bu pandeminin seyrtine göre kademelendirmeyle olacak
Üniversiteler açılacak mı? @drfahrettinkoca pic.twitter.com/CeF71mEgNbcüneyt özdemir (@cuneytozdemir) October 18, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı
19 Ekim 2020 00:02
|19 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Ekim 2020 00:01
|Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu:
18 Ekim 2020 23:44
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
18 Ekim 2020 22:09
|Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı
18 Ekim 2020 21:56
|Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı
18 Ekim 2020 21:37
|Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti
18 Ekim 2020 21:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
18 Ekim 2020 20:17
|KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
18 Ekim 2020 19:48
|Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
18 Ekim 2020 19:46