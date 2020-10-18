Sağlık Bakanı Koca'dan 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Soru cevapta, üniversitelerin açılıp açılmayacağı da yer aldı. İşte söyleşinin ilgili bölümü:

Cüneyt Özdemir: Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin de açılabileceğini söyledi. Açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahretin Koca: Üniversiteler için, geçen Çarşamba da söylemiştim, Bilim Kurulunda da konuşulmuştu. Özellikle Milli Eğitim okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte, kademelendirmeyle birlikte, seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda açılan bu sınıflarla ilgili, salgındaki gelişimi, o yaş grubundaki enfeksiyon oranının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veyahut öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabiki okullar açılmış olacak, ama bu pandeminin seyrtine göre kademelendirmeyle olacak