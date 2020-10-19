Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Ekim 2020 03:03
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.44'te Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14.90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gökçeada ilçesine 89,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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