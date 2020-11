7. Koğuştaki Mucize filmi tartışma konusu oldu

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) için 'En iyi Uluslararası Film' dalında Türkiye adayını belirledi.16 kişiden oluşan Seçici Kurul, ba?vuran 23 film arasından '7. Koğuştaki Mucize'yi tercih etti.2019'da gişe rekoru kıran proje, Güney Kore yap?m? 'Miracle in Cell No 7'in uyarlaması... 28 haftada 5 milyon 361 bin 450 kişinin izlediği, Neymar'dan Ronaldo'ya kadar birçok ünlünün be?endi?i '7. Ko?u?taki Mucize', yapımcısından yönetmenine, senaristinden oyuncular?na, mekanlarından kostümüne kadar her şeyiyle yerli, ama menşei Güney Kore...

O nedenle itirazlar geldi Seçici Kurul'un kararına. Onlardan biri de yönetmen Ömer Faruk Sorak'tı:"11 yabancıyla Avrupa'da başarı kovalayan Türk futbolu, beş yabancıyla şampiyon olunca böbürlenen Türk basketbolu, Kore dizilerini devşirip reyting alınca ilerlediğini zanneden Türk televizyonculuğu, Koreliler satın alınca büyüyen Türk sinema ve işletmeciliği, şimdi de Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar'da 'En İyi Yabancı Film' ödülünü alma sevdasında Türk sineması...Bu seçimi yapan, mesleğinde yetkin, kariyerinde seçkin jürinin saygıdeğer üyeleri... Mevcut kararınızla özgün bir Türk Sineması yaratma yolundaki çabalarınızı ayakta alkışlıyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Gani Müjde şaşırttı

Senarist ve yapımcı Gani Müjde ise şöyle bir tweet attı: "RTÜK sayesinde senaristlerin hayal kurması, ikinci bir emre kadar yasaklandığı için bu yıl ülkemizi bir Kore senaryosu temsil edecek. Yani Kore kazanırsa, biz de kazanmış olacağız."Sorak'ınki futboldan basketbola, dizilerden sinemaya Türkiye'deki yabancılaşmaya ilkesel bir eleştiri. Sevgili Gani, oldu mu yani? RTÜK'le sinema ne alaka? Filmler sinemada seyirciyle buluştuktan sonra şayet televizyonda yayınlanırsa ve mevcut yasalara ihlal eden bir durum yoksa RTÜK ne karışır ona? RTÜK cezaları, dizi senaristlerinin kalem oynatma alanını daraltıyor olabilir, ama film senaryosu yazanlar için böyle bir sorun yok. Senaristler için sinemada atış serbest!