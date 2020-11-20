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Yeni hasta sayısı 5 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.
 20 Kasım 2020 19:22
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Yeni hasta sayısı 5 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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