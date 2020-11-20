Diyanet, yüz yüze eğitim yazısında düzeltme yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Kasım'da yayımladığı covid19 tedbirleri yazısında değişikliğe gitti. Başkanlık, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasından farklı olarak ihtiyaç odaklı kursların yüz yüze yapılacağını belirtti.
|20 Kasım 2020 20:03
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Kasım'da yayımladığı Covid19 tedbirlerine dair resmi yazısında düzeltme yaptı. Başkanlık, Milli Eğitim Bakanlığından farklı bir düzenlemeye gitti. Bugün yayımlanan yeni yazıya göre 4-6 yaş ile yetişkin vatandaşların katıldığı ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında 23/11/2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime devam edilecek.
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