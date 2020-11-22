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Sokağa çıkma yasağını ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polise zorluk çıkartan 3 kişiye işlem yapıldı.
 22 Kasım 2020 06:20
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Sokağa çıkma yasağını ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polise zorluk çıkartan 3 kişiye işlem yapıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve gürültü yapan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polislerle tartışmaya giren 3 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Gazetecilere, "O kamerayı kapat, bu camı da seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım." diyen kişi daha sonra yaktığı sigarayı söndürmesi için kendisini uyaran polise de zorluk çıkardı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 900'er lira, çevreyi rahatsız etmekten 197'şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 921 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca E.A. (21) hakkında polise görevini yaptırmamak için direnme suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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