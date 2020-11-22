'Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi

Askıda ekmek, askıda yemek ve askıda faturadan sonra şimdi de askıda girişimcilik projesi hayata geçirildi. E-ticaretle, referans bazlı ticareti birleştiren yeni bir modele imza atan Acadebi şirketi, 18-27 yaş arasındaki üniversite öğrencilerini sponsorlarla ortak bir platformda bir araya getirerek, daha eğitim hayatındayken gelir elde etme olanağı sunuyor.

YATIRIMCI DESTEĞİYLE

Projeye ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Acadebi Koordinatörü Ali Şen, "Normal bir e-ticaret platformunda mağaza açmak için belirli bir ücret verilir ve her satılan üründen komisyon alınır. Bu modelde bir yatırımcı, desteklemek istediği genç adına finansal yapıyı organize edip onlara mağazasını açıyor. Üniversiteli genç, bu yatırımcının ürünlerini veya kendi yarattığı ürünleri bu mağazada çevresinde tanıdıklarına tavsiye edip satarak para kazanıyor. Aynı zamanda bu sisteme kazandırdığı her kişiden de gelir elde ediyor" ifadelerini kullandı.

1 YILDA 5 BİN MAĞAZA

Türkiye'de 209 üniversitede yaklaşık 8 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Ali Şen şunları kaydetti: " Her yıl bu üniversitelerden 1.3 milyon genç mezun oluyor. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim masraflarını karşılamak için okurken kredi çekiyor ve bunların çoğu mezun olduğunda borcunu ödeyemiyor. Devletin üzerine son 15 yılda 25 milyar TL bu öğrencilerden kaynaklı kredi yükü kaldı. 340 bin öğrenci KYK kredisi nedeniyle borçlu. Biz Acadebi bünyesinde oluşturduğumuz Askıda Girişimcilik projesiyle gençlere eğitim alırken gelir yaratmayı hedefledik. Bir yıl içinde 75 üniversiteden öğrenci Acadebi'de 5 bin e-ticaret mağazası açtı. Projeyle devletten kredi kullanan gençlerimiz, para kazanıp vergi verir hale geldi. Gelecek yıl sonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak."

İLK AY 2.500 TL GELİR ELDE ETTİ

Projeyle para kazanan üniversitelilerden biri de 22 yaşındaki Rabia Arı. Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan Arı, "Okurken, geçimimi sağlamak için bir kafede ve butikte part time çalıştım. Bazen palyaçoluk yapıyordum. Acadebi'yi öğrenince burada bir mağaza açtım. İlk ay 2 bin 500 lira para kazandım" dedi. Çift lisans mezunu olduğunu ve hayallerine girişimcilikle kavuştuğunu anlatan Evliya Kütük de, "Eski bir öğretmen ve hemşireyim, çift lisans mezunuyum. Ancak iki mesleğimi de icra etmiyorum. Bu projeye katılarak gelir elde etmeye başladım" diye konuştu.

STOKSUZ TİCARET YAPILIYOR

Acadebi, 4.5 trilyon dolarlık hacmiyle dijital çağın en güçlü kazanç modeli olan e-ticaretle yılda 250 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olan 'multi level marketing'i birleştiriyor ve bunu stoksuz satış modeliyle entegre ediyor. Acadebi'de girişimci olduğunuz andan itibaren pazar yerinde size özel bir mağaza açılıyor. İçerisine Acadebi'nin tedariğini yaptığı ürünler ekleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Bundan sonra öğrenciler pazaryerini, sponsor markaları ve ürünlerini sosyal çevresine tanıtmaya başlıyor. Satışı yapılan ürünler sizin yerinize paketleniyor, faturalandırılıyor ve müşteriye gönderiliyor. Ay sonunda ürün maliyetiyle satış bedeli arasındaki fark vergiler düşürüldükten sonra hesabınıza yatırılıyor. Öğrenciler sadece kendi satışlarınızdan değil, kurduğu takımla beraber gerçekleşen tüm satışlardan da kazanç elde ediyor.