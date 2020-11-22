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İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı

Uşak'ta eşinin rahatsızlığı döneminde getirilen meyveleri, israf olmasın diye dilimleyerek kurutan ve beğenilince de satışına başlayan 33 yaşındaki Merve Anıl, başarılı bir girişimcilik örneği sergiliyor
 22 Kasım 2020 11:48
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İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı

Uşak'ta yaşayan 33 yaşındaki Merve Anıl, evde israf olmasın diye kuruttuğu meyveleri, kendi markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına satışa sunmaya başladı.

Banaz ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Merve Anıl'ın eşi, 2019 yılının mayıs ayında bacağının kırılması üzerine geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay evde dinlenmek zorunda kaldı.

Merve Anıl, bu süreçte hasta ziyaretinde getirilen meyveleri, israf olmasın diye ince ince dilimleyerek kuruttu.

Kuruyunca cips haline dönüşen meyveleri, gelen misafirlere de ikram eden Merve Anıl, çok beğenilince bununla ilgili üretim yapmaya karar verdi.

Yaşadığı evinin bir odasını bu işe ayıran Anıl, aldığı iki makinede yaklaşık 15 çeşit meyveyi kurutup cips haline getirerek satmaya başladı.

Kuru meyveleri ilk olarak Uşak'ta satışa sunan Anıl, "Merve'nin Elinden" adında oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerindeki alışveriş sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından da pazarladı.

Kısa sürede birçok şehirden talep almaya başlayan genç girişimci, şimdi kendi markasının basılı olduğu özel ambalajlarda paketlediği ürünleri kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Merve Anıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portakal, çilek, ananas, muz, elma, kayısı, şeftali, erik, incir, dut, nar, Hindistan cevizi gibi meyveleri kurutarak sattığını söyledi.

Evdeki israfı önlemek adına böyle bir işe başladığını aktaran Anıl, "Bu kadar talep göreceğini ben de düşünmüyordum ama şu an karşılaştığım yoğun ilgiden çok memnunum. Öncelikle kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. Çocuklarımıza sağlıklı meyve cipsleri yedirmeyi öneriyorum." dedi.

Ürünlerini Türkiye'nin 81 iline kargoyla gönderdiğini dile getiren Anıl, işini daha da büyütmeyi planladığını aktardı.

- "Yurt dışından da ürünlerimize talep var"

Tesis kurup kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini anlatan Anıl, şöyle konuştu:

"Mutfak konusunda iyi olan kadınlarla çalışıp büyümeyi hedefliyorum. Yurt dışından da ürünlerimize talep var. Ürünlerimizi vakumlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Kapasitemiz çok yüksek olmadığı için bunu şu an çok fazla yapamıyoruz ancak buraya gelenlere verebiliyoruz. İhracat boyutuna ulaşmayı biz de hedefliyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğal ürünleri talep arttı. Meyveleri direkt üreticiden alıyorum. Onları özenle seramik bıçaklarla dilimliyorum. İçerisinde herhangi vitamin ya da mineral kaybı da oluşmuyor."

Merve Anıl, isteyen her kadının benzer işlerde başarılı olabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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