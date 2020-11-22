'Polisiz' deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar
|22 Kasım 2020 13:53
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İstanbul otogarda sevgilisiyle tartışan genç kadına kendisi polis olarak tanıtıp yardım edebileceğini söyleyen iki şahıs aslında özel ulaşım firması çalışanıydı.
Çirkin olay 8 Eylül günü saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yaşandı. Erkek arkadaşı H.K. ile buluşan 23 yaşındaki B.Y., bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Daha sonra özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki C.H. ve 21 yaşındaki E.Ç, genç kızın ve erkek arkadaşının yanına geldi.
İkili kendilerini polis olarak tanıttı, yardımcı olacağını söyleyerek B.Y.'i otogar içerisinde lokantaya götürdü. Genç kıza mağdur olmaması için otele götüreceklerini söylediler.
Erkek arkadaşı H.K.'den ayrılarak E.Ç. ve C.H. ile otele giden genç kadın, kimliğini resepsiyona vererek kayıt yaptırdı. Odaya girer girmez E.Ç., genç kızı tutmaya başlarken C.H. genç kızla zorla birlikte oldu. Sonrasında ise C.H. çaresiz genç kızı tuttu ve E.Ç., zorla birlikte oldu.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ağzını kapadıkları için çığlık atamayan genç kızın erkek arkadaşı H.K., kız arkadaşının polis merkezine gitmediğini öğrenince şüphelenerek durumu kolluk görevlilerine bildirdi. Otele giden polisler odada B.Y. ve E.Ç.'yi buldular. Genç kız, kurtulduğu içini sevinirken kendisine yaşatılanlar için şikayetçi oldu.
33 YIL 5 AY HAPİS CEZASI
Yaşadıklarını polislere anlatan mağdur genç kız, şikayetçi olduktan sonra C.H. ve E.Ç.'nin ifadeleri alındı. İfadelerinde genç kızla para karşılığında ve rızasıyla birlikte oldukları söyleyerek üzerlerine atılı suçlamayı reddettiler. Özel bir ulaşım firmasında çalışan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Savcılık tarafından haklarında yürütülen soruşturma tamamlandı. E.Ç. ve C.H.'nin ' Nitelikli Cinsel Saldırı, Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 33 yıl 5 ay hapisleri isteniyor.
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