- "Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanların dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa girdiklerini belirterek, "Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz." dedi.

Çelik, Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetiminden beklentimiz, Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" yönündeki sözlere tepki gösterdi.

CHP yönetiminden birisinin yabancılara hitaben, "Biden'den talebimiz demokrasi vurgusu olacak." diye açıklamada bulunduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halkoyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı millet demokrasisi değildir, bunun adı ithalat demokrasisidir."

- "Sonuna kadar millet demokrasini savunmaya devam edeceğiz"

AK Parti olarak daima halkın iradesinden yana olduklarının altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi bir ticari mal değildir. Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir."

Demokrasinin milletin değeri olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatına da direneceğiz, onların ithalat demokrasisine de direneceğiz, sonuna kadar millet demokrasini savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP'nin Türkiye'nin savunmasına ilişkin eleştirilerine de değinen Çelik, "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.

- "Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar"

CHP yönetiminin Türkiye'nin tezlerini değil, farklı ülkelerin tezlerini savunduğunu ileri süren AK Parti Sözcüsü Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da 'Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında 'ambargoyu deliyor' diye kara propaganda yapan Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Ne utanç verici. 'Sınırımızda, Suriye ve Irak sınırında PKK/PYD'ye terör devleti kurdurmayız' diyoruz, 'askerimiz onun için orada, vatan savunması için şehit oluyor, gazi oluyor' diyoruz, askeri çekmemizi istiyorlar. Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak. Buna müsaade etmemizi istiyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz."

S-400 ile ilgili tartışmalara da değinen Çelik, "S-400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız bir hava savunma sistemini iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar." diye konuştu.