1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı millet demokrasisi değildir, bunun adı ithalat demokrasisidir"
 22 Kasım 2020 14:58
+Aa- Yazdır
'Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanların dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa girdiklerini belirterek, "Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz." dedi.

Çelik, Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetiminden beklentimiz, Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" yönündeki sözlere tepki gösterdi.

CHP yönetiminden birisinin yabancılara hitaben, "Biden'den talebimiz demokrasi vurgusu olacak." diye açıklamada bulunduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halkoyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı millet demokrasisi değildir, bunun adı ithalat demokrasisidir."

- "Sonuna kadar millet demokrasini savunmaya devam edeceğiz"

AK Parti olarak daima halkın iradesinden yana olduklarının altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi bir ticari mal değildir. Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir."

Demokrasinin milletin değeri olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatına da direneceğiz, onların ithalat demokrasisine de direneceğiz, sonuna kadar millet demokrasini savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP'nin Türkiye'nin savunmasına ilişkin eleştirilerine de değinen Çelik, "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.

- "Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar"

CHP yönetiminin Türkiye'nin tezlerini değil, farklı ülkelerin tezlerini savunduğunu ileri süren AK Parti Sözcüsü Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da 'Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında 'ambargoyu deliyor' diye kara propaganda yapan Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Ne utanç verici. 'Sınırımızda, Suriye ve Irak sınırında PKK/PYD'ye terör devleti kurdurmayız' diyoruz, 'askerimiz onun için orada, vatan savunması için şehit oluyor, gazi oluyor' diyoruz, askeri çekmemizi istiyorlar. Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak. Buna müsaade etmemizi istiyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz."

S-400 ile ilgili tartışmalara da değinen Çelik, "S-400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız bir hava savunma sistemini iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan Arınç'a yüklendi: Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor
22 Kasım 2020 15:46		 Bakan Soylu'nun isteğine Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim
22 Kasım 2020 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması
22 Kasım 2020 14:36		 Ömer Çelik: CHP'li Çeviköz, manda yönetim istiyor
22 Kasım 2020 09:53
Mehmetçik Karabağ görevine hazır
22 Kasım 2020 07:41		 22 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Kasım 2020 00:01
Bosphorus Global'e 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
21 Kasım 2020 23:18		 Ankara Büyükşehir'den 928 köye ücretsiz internet hizmeti
21 Kasım 2020 23:09
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı: Tehdit edildik diye ağlıyorlar
21 Kasım 2020 22:57		 Türkiye'den Yunanistan'a Navtex cevabı
21 Kasım 2020 22:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Hemofili hastası doktor Ali mücadelesiyle 'umut' oluyor16:11 - Polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu16:10 - Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi16:07 - Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor16:03 - Mutlulukları boylarından büyük16:01 - Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
15:56 - Türkiye'de sadece 3 tane var! Herkes hayran kalıyor15:54 - Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı15:46 - Erdoğan Arınç'a yüklendi: Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor15:42 - Sputnik V aşısı, Pfizer ve Moderna'dan daha ucuz olacak15:39 - Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler15:37 - Sağlık çalışanları, arızalanan tankeri itti
15:33 - Bakan Soylu'nun isteğine Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim15:30 - Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı15:26 - Yasa dışı yayın yapan 272 internet sitesi erişime kapatıldı15:21 - Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi15:19 - Polis sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu
15:17 - 'Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
'Ak Parti döneminde 354 bin, İmamoğlu döneminde ise sıfır'
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
islam kalkınma bankası 1
hazine 1
offshore 1
yıllık izin ücreti 2
Daraltıcı para politikası 1
patent 1
İnternetten ikinci el ilaç satılması 1
serseri 1
sübvansiyon 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 7
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam