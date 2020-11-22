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'Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerindeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanların çok dikkatli olmaları gerekir"
 22 Kasım 2020 15:17
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'Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerindeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanların çok dikkatli olmaları gerekir." dedi.

Akşener, İYİ Partinin, bir otelde düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, partiyi 7'den 77'ye herkesle birlikte kurduklarını ve pek çok şeye göğüs gerdiklerini dile getirdi.

İYİ Partinin kuruluş hikayesinin bir "cesurlar ve iyiler öyküsü" olduğunu söyleyen Akşener, "28 Şubat'ın Meral Akşeneri'ne 'kafir' dendi ve o kafir sözünü sahada kullandırtmaya çalıştılar." diye konuştu.

Kendisine yönelik ölüm tehditlerini hatırlatan Akşener, o dönemde "bunu hak ettiğini yazanlar ve söyleyenler olduğunu" dile getirdi. Akşener, "Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerindeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanların çok dikkatli olmaları gerekir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Ben bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptım, en zor zamanda o görevi yerine getirdim ve bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur. Nitekim hiç de çıkmamıştır." dedi.

Kaynakları israf etmeden kullandıklarını ifade eden Akşener, parti içinde kurdukları ekonomik sistemin incelenmesini önerdi.

Türkiye'nin her yerinden kendisini arayanların uzaktan eğitim için çocuklarına bilgisayar istediğini aktaran Akşener, yaptıkları ziyaretlerde esnafın derdini dinlediklerini anlattı. Akşener, şöyle devam etti:

"Her bir İYİ Partili yöneticinin, şu an itibarıyla yaptığı iş sadece vatandaşı dinlemek, onun sorunlarını milletvekillerinin aracılığıyla Mecliste, kürsü aracılığıyla grupta, il ve ilçe teşkilatlarımız aracılığıyla da o şehirlerde yerel basın üzerinden öne koymak. Bir de bir şeyle karşılaştık. Çok uzun zamandır manevi değerler üzerinden kutuplaştırarak, insanları kavga ettirerek giden bir sistem vardı, o sistemi İYİ Parti yıkıyor. Yıktı diyemem ama yıkıyor, yıkılmak üzere."

Hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin esnafın durumunun "facia" olduğunu savunan Akşener, vatandaşın da bu durumu fark ettiğini söyledi.

Akşener, seçmenin siyasetçinin velinimeti olduğunu ifade ederek, "Yolun sonu görünüyor. Yolun sonunu da seçmen lehine getiren, seçmeni, bu milleti tekrar siyasetçinin öznesi haline getiren, onun gözünün içine bakmayı sağlayan İYİ Parti, İYİ Parti kadroları olmuştur." dedi.

- "Biz kimseye düşman değiliz"

Partililere teşekkür eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada olan vatandaşla yan yana gelen, onun derdini dinleyen sadece biz varız. Başka hiç kimse yoktur. Biz eğer o zor dönemde partimizi kurmamış olsaydık ve bütün o zor saldırılara dayanmamış olsaydık, bugün siyasette, demokraside olması gereken rekabet ortamının oluşması, aynı zamanda yeni siyasi partilerin kurulması mümkün olabilir miydi, olamazdı. Biz İYİ Partiyi kurmayı aklımıza getirmeyip referandumdan hepimiz evlerimize dağılsaydık bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya olacaktık hepimizin malumudur. Dolayısıyla biz farklı bir siyasi partiyiz. Biz kimseye düşman değiliz, bize düşmanlık edenler dahil kimsenin düşmanı değiliz."

Akşener, sadece eleştirmediklerini, bir siyasi parti olarak tekliflerini ve projelerini açık açık ortaya koyduklarını da vurguladı.

- "O gün bir kaşık suda dünyanın fırtınası koparılmıştı"

Sosyal medyada ve basında "memleket masası kurulup kurulmayacağı"na ilişkin değerlendirmeler yer aldığına işaret eden Akşener, "memleket masası"nın kendi teklifleri olduğunu hatırlattı.

Daha önce "Muhalefetteki siyasi partileri bir masanın etrafında toplayın, ekonomik görüşlerimizi, dış politika ile ilgili görüşlerimizi, siz bizi bilgilendirin, biz de size fikirlerimizi sunalım. Türkiye kazansın, millet kazansın." teklifini yaptıklarını anlatan Akşener, "O gün bir kaşık suda dünyanın fırtınası koparılmıştı. Dün bağıranlar, çağıranlar, bugün de memleket masasının kurulması lazım geldiğini söylüyor." diye konuştu.

Akşener, İYİ Partinin milletin, memleketin yararına olan her konuda fikri olan ve bunu paylaşan bir parti olma vasfını koruyarak yoluna devam edeceğini belirterek, "Çünkü biz iktidar olmak için bu partiyi kurduk. Çünkü biz milletimize hizmet etmek için bu partiyi kurduk ve Allah'ın izniyle, milletimizin teveccühüyle de göreceksiniz iktidar da olacağız. Bu ülkeyi yöneteceğiz ve milletimizi feraha çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Akşener, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da katıldığı törende, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

İhlas Haber Ajansı
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