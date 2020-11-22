Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı
|22 Kasım 2020 15:54
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Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen (65), dilenciliği meslek haline getirerek haksız yoldan para kazanıp insanların duygularını sömüren dilencilerle ilgili sosyal sorumluluk projesi başlattı. Şen, yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek kentin en işlek caddelerinde rol yapıp, kendisini acındırarak para dilendi. Yaklaşık yarım saatte 60 lira para toplayan Şen, para veren vatandaşlara tiyatro oyuncusu olduğunu, rol yaptığını söyleyerek paralarını iade etti.
'DİLENCİLİK BİR MESLEK HALİNE GELDİ'
Dilencilerin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Hüseyin Şen, "Dilenciliği meslek haline getirenler var. Dilenmek İslamiyet'e aykırı bir durumdur. Zaten maddi durumu olmayan bir insan dilenemez ve gururuna yediremez. Ben de meslek haline gelmiş olan dilenciliği anlatmaya çalışacağım. Dilencilik artık bir meslek haline geldi. Dilenciler duygu sömürüsü yapıyorlar. Kendilerine bir kılıf uyduruyorlar. Kimi yanlarına bir çocuk, kimi eline bir baston alarak duygu sömürüsü yapıyorlar. Numaradan yerlerde sürünüyorlar. Keşke bunları yapmak yerine gidip çalışsalar. Dilencilik yaparak insanların duygularını sömürenler tiyatro içinde tiyatro oynuyorlar" dedi.
'DAHA İNANIP PARA VERMEM'
Şen'in hasta taklidine inanarak para veren Salih Erige (27) isimli vatandaş, engelli olduğunu düşündüğü için para verdiğini belirterek, "Bir daha dilencilere inanıp para vermem'' dedi.
Allah rızası için sadaka niyetine para verdiğini söyleyen Bülent Pala (53), "Biz Türk milleti olarak çok duyarlıyız. Bazı dilenciler 'Allah rızası' diye ısrar edince vicdanıma yenik düşüp para veriyorum. Arkadaşa baktığımda engelli zannettim. O yüzden para verdim'' ifadelerini kullandı.
Hüseyin Şen'in dilenci rolüne inanan bir diğer vatandaş Meryem Çelik ise (38), "Ben ve eşim de engelliyiz. Engellinin halinden engelli anlar'' diye konuştu.
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