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'Unlu mamullerde kanserojen uyarısı' iddiasına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'unlu mamul ürünlerinde kanserojen etkili gıda katkı maddeleri kullanıldığı' haberlere ilişkin açıklama yaptı.
 22 Kasım 2020 16:38
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'Unlu mamullerde kanserojen uyarısı' iddiasına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'unlu mamul ürünlerinde kanserojen etkili gıda katkı maddeleri kullanıldığı' haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Kimi basın yayın organlarında, 'unlu mamul ürünlerinde kanserojen etkili gıda katkı maddeleri kullanıldığı' içerikli haberlerin yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Ülkemizde gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenleme 30 Haziran 2013 tarihli Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Ülkemizde, Avrupa Birliği ile uyumlu hazırlanmış yönetmelik kapsamında AB'de kullanımı yasak olan bütün katkı maddelerinin kullanımı yasaktır. Hatta AB'de izin verildiği halde ülkemizde belirli gıdalarda bazı katkı maddelerinin kullanılması ayrıca yasaklanmıştır.

Habere konu olan E928 (benzoil peroksit) ve E924 (potasyum bromat) adlı maddelerin ülkemizde ve AB ülkelerinde gıda katkı maddesi olarak kullanımı ekmek ve unlu mamüller dahil bütün gıdalar için yasaktır.

Bakanlığımızca 21.11.2015 - 21.11.2020 tarihleri arasında son beş yılda un ve unlu mamul üretim ve satış noktalarında 513.493 denetim gerçekleştirilmiş olup, bahse konu maddeler acısından hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Halk Sağlığı ve gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlarla mücadelede, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın katkıları oldukça önemlidir. 'En iyi denetçi vatandaştır' şiarıyla, herhangi bir olumsuzluk görülmesi durumunda, Bakanlığımızın ALO 174 Gıda ve WhatsApp İhbar Hattına (0 501 174 0 174) ihbarda bulunulması büyük önem arz etmektedir.

Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı bundan sonraki süreçte de denetimlerini aralıksız sürdürecek olup vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye sokabilecek olumsuzluklara asla göz açtırmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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