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Gelen SMS ile şoke oldu: Ölüsünüz hattınız kapatılacak

Ankara'da GSM operatörü şirketi kayıtlarında ölü görünen Emine Karamuça, 2.5 aydır hatanın düzeltilmemesi nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. Karamuça, kendisiyle adaş ve aynı yaştaki bir kişinin vefatı nedeniyle durumun yaşandığını söyledi.
 22 Kasım 2020 17:28
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Emine Karamuça, Çanakkale'de yaşayan babası Adem Gültekin için GSM operatör şirketinden kendi üzerine 2003 yılında hat satın aldı. Karamuça'nın babasına geçen eylül ayında 'bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor' mesajı geldi. Hattın yasal sahibi olduğu için operatör şirketiyle iletişime geçen Karamuça'ya bir karışıklık olduğu ve şirketin kayıtlarında kendisinin vefat ettiğinin görüldüğü söylendi.

Karamuça, durumun düzeltilmesi için 5 Eylül'de kimlik bilgilerini ve dilekçesini iletti. Yaklaşık 10 gün sonra Karamuça'ya bir problem kalmadığı sorunun düzeltildiği bilgisi verildi. Aradan geçen 2,5 ayın ardından Karamuça'nın babasına yeniden bilgi güncellemesi gerektiğine ilişkin mesaj geldi. Bilgileri güncellemek için gittiği bayide ise Karamuça'ya "Siz ölüsünüz, bizim sistemimize göre yaşamıyorsunuz" denildi. Karamuça, ise sağlıklı bir şekilde karşılarında olduğunu söyleyerek, hatanın düzeltilmesini istedi.

'HATA DÜZELTİLMEZSE DAVA AÇACAĞIM'

Geçen sürede hatanın düzeltilmediğini belirten Karamuça, şirkete dava açmaya hazırlandığını söyledi. Öğrendiği bilgilere göre; kendisiyle aynı adı taşıyan ve doğum yılı da aynı olan kişinin ölümü nedeniyle durumun yaşandığını anlatan Karamuça, şöyle konuştu:

"Bayiye gidip durumu anlattığımda 'Emine Hanım siz ölüsünüz, bizim sistemimize göre yaşamıyorsunuz' dediler. Ben de 'gördüğünüz gibi yaşıyorum, bu karışıklık hala düzelmemiş hat benim adıma, her şey benim adıma yasal sahibi benim' dedim. Yaklaşık 2,5 aydan beri uğraşıyorum. Yasal yollara da başvuracağım hukuki işlemleri de gerçekleştireceğim. Zaten hat kapanırsa o zaman bayağı bir uğraşacağız birbirimizle. Dava açacağım. Babam 72 yaşında, hattını da değiştirmek istemiyorum. Bilgiler güncellenmezse hattın kapanacağını söylüyorlar. Bunun peşini bırakmayacağım. Operatörü de arayıp yasal yollara başvuracağımı bildirdim. Her aradığımda 'ölüsünüz', en son gittiğimde yine 'ölüsünüz' dediler. Ölen kişiyle isim, baba adı ve doğum yılı aynı başka hiçbir şey tutmuyor. 2,5 ay oldu hala daha babama 'hattınız kapanacak bilgilerinizi güncelleyin' diye mesaj geliyor. Daha kaç tane dilekçe yazacağım bilmiyorum. 25 Kasım'da babamın aramaları, mesajları kapanacak. 25 Aralık'ta hat daha tamamen iptal olacakmış."
DHA
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