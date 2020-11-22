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Yeni hasta sayısı 6 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
 22 Kasım 2020 19:46
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Yeni hasta sayısı 6 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 22 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.' ifadelerini kullandı.

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