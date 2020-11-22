Koronaya yakalanan CHP'li Gürsel Tekin'den iyi haber
Daha önce korona virüse yakalandığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hastalığı atlattığını duyurdu.
|22 Kasım 2020 19:30
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Gürsel Tekin mesajında; 'Değerli Arkadaşlar, Yaptırdığım son test negatif çıktı. Koronavirüs hastalığını şükürler olsun atlattım. Tüm hastalara acil şifalar diliyor, bu süreçte hastalığı atlatmama yardımcı olan tüm doktor ve sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum. ' ifadelerini kullandı.
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