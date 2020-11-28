1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, özel halk otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı.
 28 Kasım 2020 16:05
+Aa- Yazdır
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, özel halk otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, eylül ayında gerçekleştirilen İBB Meclisinde alınan kararla özel halk otobüsü ve iştirak şirketlerine ait otobüsler, İETT çatısı altında birleşti.

Kararla 3 bin 41 özel halk otobüsü ve 930 İstanbul Ulaşım AŞ otobüsü, hizmet alımı ve araç kiralama sistemiyle İETT tarafından işletilmeye başlanacak.

Bu kapsamda Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesinde, İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması imzalandı.

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönüşümün tam olarak gerçekleşmesinden sonra İstanbul'da aynı renkte ve hizmet kalitesinde otobüslerin dolaşacağını belirterek, "Biz istiyoruz ki 16 milyon insanımız, otobüsünde huzurlu, güvenli, bütün ahlaki kurallara uygun seyahat edebilsin." değerlendirmesini yaptı.

- "Araçlarımızın çok fazla hızlı gitmesine gerek kalmayacak"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ise özel halk otobüsü taşımacılığında 40-50 yıllık geleneği değiştirdiklerini anlatarak, "Yolcu hasılatına dayalı ücret toplama sistemini, yolcunun türevine veya çeşitliliğine bakmaksızın, İBB ve İETT ile yaptığımız anlaşma gereği, bunu kilometre başı bir ücret ödemeye dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın İETT'ye esnek planlama kazandıracağını dile getiren Ovacık, "Anlaşma İETT'ye her yere, her aracın gidebilmesini kazandıracak, her şekilde çalışmasını kazandıracak. Yolcunun kaliteli ve daha güvenilir yolculuk yapmasını sağlayacak, kendi cebimize çalışmadığımız için araçlarımızın çok fazla hızlı gitmesine gerek kalmayacak, çok fazla yolcu almamıza gerek kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Canlı denetim sistemi oluşturulacak

Yeni sistemde tüm araçlara, bilgisayarı ve takip sistemi takılacak. İETT, bütün otobüsleri canlı olarak denetleyebilecek. "Mobiett" ve "Atayol" yazılım sistemiyle vatandaşlar araç doluluklarını önceden görebilecek. Araç içerisinde yaşanan sorunlar, anında İETT filo takip sistemine bildirilecek ve otobüse canlı bağlanılarak müdahale edilebilecek.

Yeni nesil otobüslerde, yalnızca İstanbul Ulaşım Akademisi'ni tamamlayan şoförler çalışabilecek. Her şoföre belirli bir puan sistemi getirilecek. Vatandaş memnuniyeti, güvenli sürüş ve diğer teknik kriterler ile puanını yükselten şoförlere, ilave ödüller verilecek. Vatandaştan yoğun şikayet alan, trafik güvenliğini ihlal eden, yolcuyu tehlikeye atan şoförler ise belli bir puanın altına düştüğünde, sistem dışına çıkarılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak
28 Kasım 2020 16:35		 Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı
28 Kasım 2020 16:16
Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
28 Kasım 2020 16:07		 Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti
28 Kasım 2020 14:48
Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
28 Kasım 2020 12:55		 'Varlık barışı'nın uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi
28 Kasım 2020 11:57
Üniversitelerdeki araştırmacıların yüzde 45'i kadın
28 Kasım 2020 11:08		 Bakanlıktan 'Gen tedavisi uygulaması şu an için uygun değil' değerlendirmesi
28 Kasım 2020 10:50
Geçici barınma merkezlerine ait harcamalara ilişkin düzenleme
28 Kasım 2020 10:33		 Takipçilerine 'Al' tavsiyesi yapıp, kendisi satmış
28 Kasım 2020 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı16:35 - Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak16:33 - Bu projeyle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek16:29 - Prof. Dr. İnan: HIV artık ölümcül değil kronik bir hastalık16:19 - Denetim yapan polis ekiplerine 'şov yapıyorsunuz' dedi16:16 - Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı
16:13 - Bakan Fahrettin Koca'dan SMA mesajı16:09 - Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti16:08 - Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı16:07 - Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi16:05 - İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması15:46 - 27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
15:40 - Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir15:37 - Kırkpınar güreşlerinin tarihleri belirlendi15:36 - Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi15:35 - İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış15:33 - Karantinayı ihlal edip markete gitti, 'idare edin' dedi
15:30 - Öğretmene söylenen, 'sahibin kim lan senin' sözü hakaret sayılır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
20 yaşındaki genç, virüse yenildi: Bilinen hiçbir hastalığı yoktu
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Muhsin Fahrizade 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
kara haber tez duyulur 5
muhafazakar otel 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 2
uzun introsu olan şarkılar 1
football manager 2021 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam