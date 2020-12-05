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CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla

Sanal toplantıda bir araya gelen CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, ortak yaptığı açıklamada kendi ellerindeki bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayılarının açıklanan verilerden 2-3 kat daha fazla olduğunu ifade etti.
 05 Aralık 2020 00:43
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CHP'li 10 belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayısı 2-3 kat daha fazla

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, sanal toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda yer alamadı. Türkiye nüfusunun yüzde 49'unun yaşadığı kentleri yöneten büyükşehir belediye başkanları, kentlerinde yaşanan bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayılarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Altında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzası olan açıklama şöyle:

"Türkiye nüfusunun yüzde 49'unun yaşadığı 11 Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanları olarak, Kovid-19'la verilen topyekün mücadelede, devletin tüm kurumlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Son dönemde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan artış ile bu rakamlar üzerinde oluşan 'bilgi kirliliğini' üzüntüyle, endişeyle takip etmekteyiz. Kurumlarımıza yansıyan günlük vefat rakamlarıyla, merkezi yönetimin her akşam yayınladığı sayılar arasında 2-3 kata varan farkları tespit etmek zorunda kalmanın huzursuzluğunu yaşıyoruz. Artık neredeyse her eve giren bu virüsle ve sonuçlarıyla ilgili gerçekleri, tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşmak, her kamu görevlisinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk duygusundan uzak durmanın ne kamusal anlamda ne de vicdani olarak anlaşılır bir yanı yoktur. Her evden bir cenazenin kalkmaya başladığı böylesi bir süreçte, kamu idarecilerini, gerçekleri tüm çıplaklığıyla paylaşmaları konusunda kararlılığa davet ediyoruz.

Aynı kararlılığın; toplumun pandemiden olumsuz etkilenen tüm kesimlerine yapılması zorunlu olan maddi yardım, destek ve teşvikler gibi konularda da gösterilmesi zorunludur. Merkezi yönetimi, sosyal devlet olmanın bütün gereklerini yerine getirmeye ve tüm kurumlarını bu konuda seferberlik duygusuyla sürecin içine katmaya davet ediyoruz. Toplum sağlığının korunması açısından, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda, 2 ya da 3 haftalık bir kapanmanın elzem olduğu noktasında görüş birliği içinde olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmayı bir borç biliyoruz. Saygılarımızla."
Memurlar.Net
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