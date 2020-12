Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere gösterdiği işkence ve insanlık dışı muamelelere sert tepki gösterdi. Soylu açıklamasında "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Dear @YlvaJohansson



Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.

Won't Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL