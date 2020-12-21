Bakan Soylu Avrupa'ya seslendi: Hesabı sorulmayacak mı?
|21 Aralık 2020 23:16
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere gösterdiği işkence ve insanlık dışı muamelelere sert tepki gösterdi. Soylu açıklamasında "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.
Dear @YlvaJohanssonSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 21, 2020
Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.
Won't Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10'da İzmir ili Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir.
Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir.
Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|22 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Aralık 2020 00:07
|22 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
22 Aralık 2020 00:06
|MHP'li Belediye Başkanı kızını itfaiye eri olarak işe aldı
21 Aralık 2020 23:35
|Bakan Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı
21 Aralık 2020 23:30
|FETÖ'cülerin çevrim içi paneline HDP'li Gergerlioğlu da katıldı
21 Aralık 2020 22:22
|Başkan Zeydan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
21 Aralık 2020 21:42
|Maliye Bakanı, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
21 Aralık 2020 20:40
|'Cezaevlerinde çıplak arama' iddialarına ilişkin açıklama
21 Aralık 2020 19:49
|Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ın Türkçe okunmasına tepki
21 Aralık 2020 19:39
|Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
21 Aralık 2020 19:12