İki il sosyal medyada 'pastırma' için kapıştı

Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce ünlü gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor. Ünlü Gurme Vedat Milor'un "hangi ilin pastırması daha lezzetli" anketi, Kayseri ile Kastamonu'yu bir kez daha yeniden karşı karşıya getirdi. Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumların bazıları ise gülümsetti.

Anketi, Kayseri yüzde 55 ile önde götürüyor

Ünlü Gurme Vedat Milor'un "Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?" başlığıyla Twitter hesabından anket başlattı. "Kayseri pastırması mı?, Kastamonu Pastırması mı?" anketinde 120 bin kişi oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 54,8'i Kayseri pastırması daha lezzetli derken, yüzde 45,2'si ise tercihini Kastamonu pastırmasından yara kullandı.

Pastırmada Kayseri ve Kastamonu kapışması zaman zaman yaşanıyor

Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına birçok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı. Kastamonu Belediyesi, "Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var" derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi ise, "Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama Pastırma demek Kayseri demektir" yorumunda bulundu.

Daha önceden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra 'mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu' diyerek Kastamonu pastırmasının lezzetini övmüştü.

"Doğal yöntemlerle ürettiğimiz Kastamonu pastırması, ağızda kum gibi dağılır"

Ünlü gurme Vedat Milor tarafından sosyal medya üzerinden başlattığı bir anketin olduğunu belirten Pastırma Üreticisi Ömer Karabıyıkoğlu, "Kastamonulular olarak belli bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli, bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil. O yüzden çok emek sarf ederek yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz tamamen doğal yollarla yapılmaktadır. Doğal olarak kuruturuz, bütün aşamalarında el emeğimiz göz nurumuz vardır. Bizim kesimimizle birlikte bu ağızda kum gibi dağılan kıvamda çok farklı bir lezzet oluşturmaktadır. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz, Kastamonu pastırmasının kesimi tamamen farklıdır ve çemenimiz farklıdır. Eğer lezzet düşkünü insanlarımız var ise Kastamonu pastırmasını mutlaka bir kez denemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"Kastamonu pastırmasının lezzetini tüm ülkemize tanıtacağız"

Vedat Milor'un daha önceden Kastamonu ziyaretinde pastırmanın lezzetini tescillediğini söyleyen Ömer Karabıyıkoğlu, "Vedat Milor'un da Kastamonu pastırmasını severek tükettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da dediği gibi, bizim pastırmamızın lezzeti Kayseri'ninkinden çok daha üstün. Cumhurbaşkanımız, 'mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu' demiştir. Bizler, tüm ülke geneline bir şekilde ulaşarak pastırmamızın lezzetinin tanıtımını yapacağımızı düşünüyoruz.

Karabıyıkoğlu, şöyle konuştu: "Anketlerde ne çıkarsa çıksın, Kastamonu pastırmasının lezzetinin, Kayseri'den üstünlüğü inkar edilemez. Bizim pastırmamız bir numaradır. Herkesin de Kastamonu pastırmasını tatmasını tavsiye ediyoruz"

"Anketlerde Kayseri'nin önde çıkması Kastamonu pastırmasının lezzetini değiştirmez"

Anketlerde Kayseri pastırmasının önde çıkmasının Kastamonu pastırmasının daha lezzetli olduğunun gerçeğini değiştirmeyeceğini söyleyen Kastamonu Pastırması üreticisi Turgay Kapucuoğlu da, daha önceden Vedat Milor'un Kastamonu pastırmasından tükettiğini hatırlatarak, "Diğer gurmelerde pastırmamızdan yedi. Gurmelerimiz bilir Kastamonu pastırmasının özelliğini ve tadını, pastırma tüketen kesim Kastamonu'nun farkını bilir. Ankette Kayseri önde çıkabilir ama bu bizim Kastamonu pastırmamızın tadını ve lezzetini değiştirmez. Bizler genellikle az üretim yapıyoruz. Az olduğu içinde özenerek yapıyoruz ve doğal yollarla yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak ürettiğimiz bir ürünü, tabii ki de fabrikasyon olarak yapılan bir üründen lezzetli olması kaçınılmaz. Bizler, pastırmamızın lezzetini korumak için hiçbir zaman fabrikasyon üretime dönmedik. İmalatını doğal olarak sürdürüyoruz. Lezzet olarak tabii ki Kastamonu pastırması, Kayseri'den çok daha üstündür" diye konuştu.

Kayserililerin pastırma üretimini tamamen ticari boyutta yaptığını ifade eden Kapucuoğlu, "Biz ise halen geleneksel usullerle pastırma yapmaya devam ediyoruz. Vedat Milor düzenlediği anketinde söylediği gibi az olan bir ürün her zaman için çok daha değerlidir ve bulunması da nadidedir. Fabrikasyon değil doğal bir ürün, bence Kastamonu pastırmadır" şeklinde konuştu.

"Günlük Kastamonu pastırmasından tüketiyorum"

Günlük Kastamonu pastırmasından tükettiğini söyleyen müşterilerden Serpil Tavil ise, "Her zaman Kastamonu pastırmasını alıyorum, memnunum. Tabii ki Kastamonu pastırması. Pastırmayı fazlasıyla tüketiyoruz. Çocuklarımda çok seviyor. Günlük Kastamonu pastırmasından alıyorum. Bir gün almasam diğer gün mutlaka alıyorum"

"Doğal üretilen bir ürün ile doğal olmayan bir ürünü kıyaslayamazsınız"

Vedat Milor'un 'Kastamonu pastırması mı? Kayseri pastırması mı?' şeklinde bir anket başlattığını hatırlatan müşterilerden Rıdvan Salcı da, şunları kaydetti: "Biz, Kastamonu pastırmasını severek tüketiyoruz. Ben, marketten daha önce pastırma alan birisiyim. Kayseri, Eskişehir, Afyon'un da pastırmalarını yemiş birisiyim. Kesinlikle bu pastırmalarla Kastamonu pastırması kıyas edilemez. Eti bilenler, pastırmayı bilenler, bu pastırmaları birbiriyle kıyas daha etmeyeceklerdir. Çünkü doğal üretilen bir ürün ile doğal olmayan bir ürünü kıyaslayamazsınız. Kastamonu pastırmasının çemeni ayrı değerlendirilebilir, etini ayrı değerlendirebiliriz"

"Kayseri gibi her yere yayılmasın, yöresel kalsın ama kaliteli kalsın"

Kayseri pastırması gibi her yere yayılmasından ziyade yöresel ve kaliteli bir şekilde Kastamonu pastırmasının kalmasını temenni eden Salcı, şöyle devam etti: "Bizim Kastamonu pastırmasını eski geleneksel usullerle doğrama şekli vardır. Ayrıca doğada kuruduğu için Kastamonu pastırmasının lokum gibi ağızda eriyen bir lezzeti vardır. Kayseri pastırması veya diğer pastırmalarda böyle bir olayı göremezsiniz. Ağza kayış gibi gelen ağzınızda gevelediğiniz bir et parçası olmuş oluyor. Ancak yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Pastırmayı çok pazarlamak, çok yere yaymak, çok fazla marketlere ulaştırmak Kayseri pastırmasının kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Bir vatandaşlar olarak doğallığın, lezzetin, kalitenin her zaman yanındayım. Böyle olmasını da istiyoruz. Ben şahsen Kayseri gibi her yere yayılmasından daha ziyade yöresel kalsın ama kaliteli kalsın isterim"