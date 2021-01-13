İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.

İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR

İzmir'in Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Konak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçedeki Gediz ve Gürçeşme semtleri ile 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı.

Karşıyaka'ya gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar'ın Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar sular altında kaldı. İlçeye bağlı bazı köylerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Çanakkale'de fırtınanın ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bayramiç ilçesinde de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan yerlerde maddi hasar oluştu. Cadde ve sokaklar da su altında kaldı. Yağmur suları yollardan dere gibi aktı. Bayramiç Belediyesi ekipleri, vidanjör ile ev ve iş yerlerine dolan yağmur sularını boşalttı. Yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler rögar kapakları açtı.

İlçeye bağlı Çırpılar, Külcüler ve Evciler köylerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının ardından yollar kar yağmışçasına beyaza büründü.

ANTALYA

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Antalya'da gece saatlerinde yağış başladı. Konyaaltı ilçesinde etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken su nedeniyle kaldırımlar su altında kalırken, araçlar ise ilerlemekte zorlandı. Çoğu sürücü de birikintilere girmemek için yollarını değiştirdi. Rüzgar nedeniyle de kent merkezinde bazı eşyalar yollara uçtu.

Yağış ve rüzgarın yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.

EDİRNE

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi "kırmızı ikaz" seviyesine yükseldi.

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte yaklaşık 20 kat arttı.

Suakacağı mevkisindeki ölçüm istasyonundan dün 12 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, son ölçümde 210 metreküp/saniye seviyesine çıktı.

Bu nedenle kritik seviyede akan nehir için "kırmızı ikaz" verildi. Nehir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi mevkisinde yer yer taştı.

Su maymunları da geldi

Bu arada, debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi.

Kemirgenlerin en büyüğü olarak nitelenen su maymunlarının Bulgaristan'da kürkleri için beslendiği çiftliklerden, suyun yükselmesiyle akıntıya kapılıp geldikleri düşünülüyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede etkisini gösteren sağanakta rögarlar tıkanırken cadde ve sokaklar suyla doldu. Su dolu caddelerde zaman zaman trafik durma noktasına gelirken sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş merkezleri ve duraklara sığındı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.