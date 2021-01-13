Kemalpaşa Belediyesi'nin servis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye işçilerini taşıyan personel servisi kaza yaptı. Devrilen midibüste bulunan sürücü dahil 4 belediye personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kemalpaşa'dan Bağyurdu Mahallesi istikametinde Uğur Yurdaş (31) yönetiminde seyreden 35 DTF 62 plakalı midibüs Ören Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken yağmurdan dolayı ıslanmış olan yolda karşıdan gelen kimliği belirsiz bir aracın sıkıştırması ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan İlhan Çilek (46), Murat Çinetçi (33), Nurettin Yücel (53) ve servis sürücüsü Uğur Yurdaş (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Uğur Yurdaş, İlhan Çilek ve Murat Çinetçi ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne, Nurettin Yücel ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hastanede yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı gazetecilere yaptığı açıklamada "Mesai bitiminde seferine başlayan Armutlu-Ören-Bağyurdu servisimiz, karşı şeritten hatalı şekilde gelen araca çarpmamak için şoförümüzün manevra yapması sonucu devrilmiş. Arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Can kaybı olmadığından sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.