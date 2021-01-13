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Kamuda millileşme adımı

WhatsApp'ın yeni gizlilik kuralının ardından kamuda millileşme adımı atılacak. Kurumsal haberleşmede milli ve yerli uygulamalar kullanılacak. Mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli uygulamalar tercih edilecek.
 13 Ocak 2021 07:00
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Kamuda millileşme adımı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik zorunlu güncelleme kararının ardından, uygulamadan kaçışlar başlarken, kamuda da bu konuda yerli ve milli adımlar atılacak.

SUNUCULARI İÇERİDE OLAN AĞLAR

Kurumsal haberleşme amacıyla sunucuları kurum kontrolünde olan mesajlaşma uygulamaları kullanılacak. Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilecek. Anlık mesajlaşma uygulaması birden fazla mobil cihaz üzerinde eş zamanlı olarak çalışmayacak. Hesaba farklı bir mobil cihazdan giriş yapılmak istendiğinde kullanıcıdan kimlik doğrulaması istenecek. Başarılı kimlik doğrulama sonrası uygulama sadece yeni giriş yapılan cihaz üzerinde kullanılacak.

UÇTAN UCA ŞİFRELİ MESAJ

Uygulamadan gönderilen tüm mesajlar ve uygulama kullanılarak yapılan tüm sesli ve görüntülü aramalar uçtan uca şifrelenecek. Uygulama şifreleme için kullandığı anahtarları işletim sisteminin güvenli depolama alanlarında (TEE, HSM, keystore, keychain vb.) tutacak.

Uygulama cihaz üzerinde sakladığı tüm veriyi şifreli olarak tutacak. Kritik veri içeren her türlü sesli, yazılı ve görüntülü haberleşme uygulamalarında, kaynak kodları kurum tarafından talep edildiğinde denetlenebilen, işletmesi ve yönetimi yerel olarak yapılabilen yerli ve milli uygulamalar tercih edilecek.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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