Okul Müdürü, Kılıçdaroğlu'na kızdı 7 maaşını bağışladı
|13 Ocak 2021 10:42
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Okul Müdürü Abdulla Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nın sözlerinin kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Öğretmenler dün Kurtuluş Savaşı'nın, bugün korona virüs salgınının her kademesinde ve safhasında tüm güçleriyle mücadele etmektedir. Öğretmenler kendi isteklerini ifade edecek bilgi ve donanıma sahiplerdir. Öğretmenleri rahatsız eden açıklamalarınızdan sonra hiç merak etmeyin sizi kimse dinlemez. Cumhurbaşkanımız öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü vermiştir. Fakat zaman belirtmemiştir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun da 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılmasını beklediğini belirten Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu dünya ülkeleri maddi manevi bütün güçleri ile korona virüs salgın hastalığı ile mücadele ederken önce sağlık denildiğinde 'pardon sağlık' diyerek yersiz ve zamansız öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi konusunu dile getirerek öğretmenleri suçlamak yerine, ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı sorumluluğu ile Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözünü yerine getirmenizi mili birlik ve beraberlik ruhu ile Cumhurbaşkanımız gibi 7 maaşınızı bağışlayarak 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasını yeniden daha güçlü başlatmanızı beklerdim. Sizin yapamadığınızı, ben yapacağım. Cumhurbaşkanımız gibi 7 maaşımı bağışlayacağım. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasını yeniden daha güçlü başlatacağız" dedi.
Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'On Sekiz' şiiri yazdığını, bunu Kılıçdaroğlu'na da göndereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız ülkemizi 18 yıldır başarıdan başarıya koşturarak kesintisiz yönetmektedir. Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır ülkemizi yüksek enerji ile yönetmesinin nedenini araştırdım. Adının baş harflerinin toplamı 18 sayısından geldiğini gördüm. 18 yılını taçlandırmak için adının baş harfleri ile başlayan geçmişten günümüze hayatını, yaşadıklarını, başarılarını şiir tadında anlatan akrostiş ve kronolojik On Sekiz şiirini yazdım. On Sekiz şiirini, size gönderiyorum. On Sekiz şiirinin dikkatlice okuyunuz. Cumhurbaşkanımızın özde Cumhurbaşkanı olduğunu anlayacaksınız" dedi.
Cumhurbaşkanına seslenen Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği akıl ve mantık yoksunu sözlerini kabul edemedim. Öğretmenlere yapılan ithamlara daha fazla sessiz kalamadım. Beni bağışlayınız. Sözünüzü yerine getireceğim. Öğretmen gömleğini çıkaracağım. Safına, yakınına, yanına, kabulünü bekleyeceğim" dedi.
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