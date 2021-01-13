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Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış

Binlerce vatandaşın, bir kez daha, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapıldığı ortaya çıktı. Üye yapılanlar arasında, herhangi bir siyasi partiye üye olmadan görev yapması gereken kamu personeli dahi bulunuyor.
 13 Ocak 2021 11:44
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Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış

Bazı siyasi partilerin, binlerce vatandaşı bilgisi dışında üye yaptığı ortaya çıktı.

Memurlar.net'e ulaşan çok sayıda şikayet sonrasında, yaptığımız kontrollerde binlerce kişinin, çoğunluklu olarak Anavatan partisine üye yapıldığını gördük.

Herhangi bir siyasi partiye üye olmadan görev yapması gereken kamu personelinin dahi üye yapıldığı görülüyor.

SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ
turkiye.gov.tr'ye girip, Arama bölümüne siyasi parti yazınca, "Siyasi Parti üyeliği sorgulama" bölümü çıkacaktır.

Çıkan linke tıklayınca, herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz
Memurlar.Net - Özel

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