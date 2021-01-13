Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış
|13 Ocak 2021 11:44
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Bazı siyasi partilerin, binlerce vatandaşı bilgisi dışında üye yaptığı ortaya çıktı.
Memurlar.net'e ulaşan çok sayıda şikayet sonrasında, yaptığımız kontrollerde binlerce kişinin, çoğunluklu olarak Anavatan partisine üye yapıldığını gördük.
Herhangi bir siyasi partiye üye olmadan görev yapması gereken kamu personelinin dahi üye yapıldığı görülüyor.
SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ
turkiye.gov.tr'ye girip, Arama bölümüne siyasi parti yazınca, "Siyasi Parti üyeliği sorgulama" bölümü çıkacaktır.
Çıkan linke tıklayınca, herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz
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