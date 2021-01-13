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Tekirdağ'da polis merkezinin penceresinden kaçmaya çalışan şüpheli yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hırsızlık iddiasıyla tutuklandıktan sonra işlemler için getirildiği polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçmak isteyen kişinin ayağı kırıldı
|13 Ocak 2021 12:08
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hırsızlık iddiasıyla tutuklandıktan sonra işlemler için getirildiği polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçmak isteyen kişinin ayağı kırıldı.
İlçede 4 iş yerinden ve kurumdan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.Ö, cezaevine götürülmek üzere işlemler için Kazımiye Mahallesi'nde bulunan polis merkezine getirildi.
Polis merkezi tuvaletinin penceresinden yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan S.Ö'nün ayağı kırıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, tedavisinin ardından cezaevine teslim edilecek.
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