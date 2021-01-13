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Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı

Gelecek Partisi, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirildiğini bildirdi
 13 Ocak 2021 12:35
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Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı

Gelecek Partisi, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirildiğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirilmesine karar verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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