Edirne merkezli 12 ilde 21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
|13 Ocak 2021 14:57
|+Aa- Yazdır
Edirne merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da gözaltına aldı.
- Diğer operasyonda 22 şüpheli itirafçı oldu
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, 4 Ocak'ta Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bu şüphelilerden 22'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerden C.K. ise tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Manisa FETÖ'nün hücre evi operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
13 Ocak 2021 14:33
|'Mahrem imam', 17-25 Aralık kumpası sonrasındaki algı operasyonunu anlattı
13 Ocak 2021 12:54
|Niğde'de FETÖ operasyonunda 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede
13 Ocak 2021 11:57
|Giresun'da 8 ayrı bölgede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
13 Ocak 2021 11:44
|'ABD çalışma ziyareti listesindeki' eski emniyet müdürünün soruşturması tamamlandı
13 Ocak 2021 11:41
|HDP'li 9 milletvekili hakkında 'Kobani' fezlekesi hazırlanıyor
13 Ocak 2021 11:07
|PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
13 Ocak 2021 10:00
|Halen görevde polis ve öğretmen dahil 12 FETÖ gözaltısı
13 Ocak 2021 09:23
|'Mahrem imam' FETÖ'nün Yazıcıoğlu soruşturmasına müdahalesini anlattı
13 Ocak 2021 08:50
|Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı
12 Ocak 2021 17:09