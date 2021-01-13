Baskılara dayanamayan 15 Temmuz gazisi İBB'den istifa etmek zorunda kaldı
|13 Ocak 2021 16:33
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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu günden beri devam eden işçi kıyımızın son kurbanı 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlere direnmek için sokağa çıkarak gazi olan Mustafa Kürşat Yıldırım oldu. İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbing ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı.
Daha fazla dayanamadı
İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz Gazisi Yıldırım bugün İBB'den istifa etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da yaşananlar sosyal medya hesabından duyurdu.
"Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari kendinize saygınız olsaydı"
Twitter hesabından açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Kürşat Yıldırım, 15 Temmuz Gazimiz.İBB İspark AŞ'de müdürdü, önce kanuna aykırı şekilde uzman yaptılar, yetmedi sürekli mobing/yıldırma ile bugün istifa ettirildi! Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı @ekrem_imamoglu Yazık!"
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