'İhaleye fesat karıştırdıkları' iddiasıyla göz altına alınan 14 kişiden biri tutuklandı
|13 Ocak 2021 17:34
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u savcılık talimatıyla salıverildi.
Zanlılardan orman muhafaza memuru Y.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlenmiş, dün düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.
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