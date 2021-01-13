Son kullanma tarihi geçmiş 700 kilo eti vatandaşa yedireceklerdi
|13 Ocak 2021 18:23
|+Aa- Yazdır
Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, dün yapılan rutin denetimlerde bir yemek firmasının deposunda, son kullanma tarihi geçmiş 700 kilogram kanatlı ve kırmızı et bulunduğunu tespit etti. Firmaya, Belediye ve Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından toplam bin 500 lira ceza kesilirken, tarihi geçmiş etler belediye ekipleri tarafından imha edildi.
'VATANDAŞLAR İHBAR ETMELİ'
Rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak denetim yaptıklarını belirten ekipler, ürün satın alınırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ürün üzerinde üretim ve tüketim tarihinin bulunmamasının gıda maddesinin izlenebilirliğinin olmadığı anlamına geldiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları bu ürünleri satın almamaya, satışı yapanları da ALO 174 Gıda Denetim Hattı ile belediyeye şikayet etmeye çağırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul Valiliği'nden helikopter düştü iddiasına açıklama
13 Ocak 2021 20:02
|Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu
13 Ocak 2021 14:08
|Maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın, esnafla tartıştı
13 Ocak 2021 13:57
|Haberi olmadan adına 4 telefon hattı açılan kişiye haciz geldi
13 Ocak 2021 13:42
|4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
13 Ocak 2021 13:18
|Başkentte kuyumculara hileli altın satan şebekeye operasyon
13 Ocak 2021 13:14
|Samsun'da 13 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
13 Ocak 2021 12:50
|Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı
13 Ocak 2021 12:42
|Tekirdağ'da polis merkezinin penceresinden kaçmaya çalışan şüpheli yaralandı
13 Ocak 2021 12:08
|Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözlerinde savcıdan mütalaa bekleniyor
13 Ocak 2021 12:05