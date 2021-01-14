12 ilde eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
|14 Ocak 2021 06:33
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Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin sosyalist partisi genel başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 2 de avukat bulunuyor.
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