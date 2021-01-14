İndirimli ürünü alabilmek için reyonların üzerinden atladı

Türkiye'de birçok süpermarket indirim günleri yaparken, bazı süpermarketlere de sınırlı sayıda tekonoloji ürünleri geliyor.

Normalden daha uygun fiyata gelen sınırlı ürünleri almak isteyen vatandaşlar, market önlerinde sıraya giriyor.

Dün henüz hangi ilde gerçekleştiği belirlenemeyen bir süpermarkette de yapılan indirim gününde, vatandaşlar istedikleri ürünü daha ucuz fiyata alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özellikle teknoloji ürünleri ve mutfak araç gereçleri en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Ürünlerin piyasa ile arasındaki fiyat farkı ve mağazaya az sayıda getirilmesi ise bazen ilginç görüntülere yol açıyor.